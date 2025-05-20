Türkiye, Dünyada İkinci Sırada

DÜNYA GENELİNDE BAL ÜRETİMİ

2023 yılı itibarıyla dünya genelinde bal üretimi toplamda 1,9 milyon ton olarak gerçekleştirildi. Dünyada bal üretiminde lider ülke olan Çin, bu alanda 472 bin 200 ton üretim yapıyor. Türkiye ise 114 bin 900 ton üretimle ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN BAL ÜRETİMİ VE İHRACAT HEDEFİ

Türkiye’nin bal üretiminde öne çıkan Ordu, bu yıl 1.000 ton bal ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu durum Türkiye’nin bal ihracatındaki artışı gösteriyor ve ülkenin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırıyor.

DÜNYADA BAL ÜRETİMİNDE İLK 14 ÜLKE

Dünyadaki bal üretiminde ilk 14 ülke sıralaması ise şu şekilde gerçekleşiyor:

1. Çin: 472 bin 200 ton

2. Türkiye: 114 bin 900 ton

3. Etiyopya: 84 bin 600 ton

4. İran: 80 bin 400 ton

5. Arjantin: 73 bin 400 ton

6. Hindistan: 70 bin 850 ton

7. Rusya: 64 bin 500 ton

8. Brezilya: 64 bin 200 ton

9. ABD: 62 bin 855 ton

10. Meksika: 58 bin ton

11. Ukrayna: 57 bin 900 ton

12. Kanada: 41 bin 600 ton

13. Tanzanya: 31 bin 600 ton

14. Güney Kore: 29 bin 500 ton