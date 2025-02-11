Türkiye F-35 İçin Yeniden Şans Elde Edebilir

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEBİLECEK SATIŞ KARARI

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, ABD Kongresi’nin araştırma servisi tarafından hazırlanan bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Haberde, “Türkiye’nin F-35 penceresi yeniden açılıyor” ifadesi kullanıldı. Bu rapora göre, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışını engelleme kararını tekrar değerlendirmesi mümkün görünüyor.

Rapor, Türkiye’nin F-35 programında oldukça önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Öyle ki, gövde ve iniş takımları gibi kritik parçaların da içinde olduğu toplam 900’den fazla parçanın Türkiye’de üretildiği bilgisi vurgulanıyor. Bu durum, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki katkılarını gözler önüne seriyor.