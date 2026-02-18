Türkiye Genelinde Hava Durumu: Yağışlı Günler Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Şubat hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’de yağışlı bir gün bekleniyor. Güneybatı bölgelerinde sağanak yağış öngörülürken, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey kısımları ve Toroslar Mevkii’nde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görüleceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, batı illerinde yağışlarla birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı bildirildi.

METEOROLOJİK UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde yağışların kuvvetli, Adana’nın kuzeyinde ve Kahramanmaraş’ın batısında ise çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiği duyuruldu. Bu durumun ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde ise yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilmekte.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikelerinin bulunduğu vurgulanarak, olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

TOZ FIRTINASI UYARISI

Doğu Akdeniz’in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının yaşanabileceği tahmin edilmekte. Bu durum, ulaşımda aksama, hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

MARMARA

Bölge genelinin çok bulutlu olacağı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı, Trakya kesiminde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Çanakkale – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne – 7°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksek kesimlerinde kar yağışlı.

İstanbul – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Kocaeli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

EGE

Bölge genelinin çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Afyonkarahisar – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışı.

Aydın – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu olması, Isparta ve Burdur dışında yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yaşanması öngörülüyor. Adana’nın kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklenirken, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge doğusunda toz taşınımı görülebilir.

Adana – 17°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey kesimlerde yer yer şiddetli yağış, yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Antalya – 17°C – Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Hatay – 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin çok bulutlu olduğu, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor. Zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları olacağı öngörülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak ya da; zamanla kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yer yer yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sivas – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

