Türkiye, Hafta Sonu 85 Yangınla Karşılaştı

ÇAĞRI VE MÜDAHALELER

Türkiye, hafta sonunu yangınlarla geçirdi. 23-24 Ağustos’ta, Türkiye genelinde toplam 85 yangın olayının meydana geldiği öğrenildi. Bu yangınların 49’u ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı olarak kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, olaylara hızlı müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesini sağladı. Yangınların çoğunluğu ise dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle patlak verdi. OGM verilerine göre, bu 85 yangının 36’sı orman alanlarında ve 49’u orman dışı alanlarda gerçekleşti. Yangınların nedenleri arasında 49’u ihmal ve dikkatsizlik, 10’u kazalardan ve 2’si ise kasıtlı olarak çıkarıldı.

ETKİLENEN İLLER

Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli ve Amasya gibi birçok ilde görüldü. OGM ekipleri, bu illerde çıkan kırsal ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan müdahale ederek, alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramasını önlemeye çalıştı. Yangınlarla mücadelede birçok arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter gibi ekipmanlar kullanıldı.

Yangınların kısa sürede söndürülmesinde, erken ihbar sistemleri, teknolojik gözetleme kuleleri ve insansız hava araçları ile sağlanan takiplerin büyük önemi olduğunu belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik.” şeklinde konuştu.

Karacabey, ayrıca, “Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.” diyerek vatandaşları da uyardı. “Hiçbir can kaybı yaşanmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz.” ifadesini kullandı. Sıcaklıkların ve kurak dönemin yangın riskini artıracağına dikkat çeken Karacabey, vatandaşlardan ormanlar konusunda maksimum dikkat göstermelerini ve en küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara neden olabileceğini unutmamalarını istedi.