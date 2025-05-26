Türkiye İktisadi Büyümesi Beklentisi Yüzde 2,17

2024 YILI BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye ekonomisi, 2024 yılı içerisinde ilk çeyrekte yüzde 5,4, dördüncü çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetti. Birinci çeyreğe ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Mayıs Cuma günü kamuoyuna duyurulacak. GSYH verilerine yönelik oluşturulan beklenti anketine 16 ekonomist katıldı.

TAHMİNLER YÜZDE 2,17 ARTIŞ GÖSTERİYOR

AA Finans’ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, 2024 yılının birinci çeyreğinde GSYH’nın yıllık bazda yüzde 2,17 artış göstereceğini öngörüyor. Ekonomistlerin tahminleri arasında 2025 yılı birinci çeyreği için büyüme beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 3,20 arasında değişiklik gösteriyor.

2025 YILI BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Büyüme tahminlerinin ortalaması, 2025 yılının tamamı için yüzde 2,91 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, en düşük beklenti yüzde 2,50, en yüksek ise yüzde 3,50 olarak kaydedildi.

2026 YILI BÜYÜME PROJEKSİYONU

Ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin büyüme beklentisi ise ortalama olarak yüzde 3,97 seviyesinde yer aldı.