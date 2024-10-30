Türkiye İle ABD Arasında İyi İletişim

PENTAGON’UN KOORDİNASYONU HİSSEDİLİYOR

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı günlük basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna cevap verdi. Ryder, ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü bir kez daha vurguladı. Ayrıca, TUSAŞ’a gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Suriye’deki terör hedeflerine yönelik icra edilen operasyonlarda ABD ile Türkiye arasında “iyi bir koordinasyon ve iletişim” olduğunu ifade etti.

TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Ryder, Türkiye’nin Suriye’deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların önemine dikkat çekti. ABD ile Türkiye arasındaki iş birliğinin, bu tür operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.