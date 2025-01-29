Türkiye, İsrail’in Hukuksuz Saldırısını Kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken iletişimi kesilen üç Türk vatandaşının, bu sırada bölgede gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, “Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleriyle durumu dile getirdi.

VATANDAŞLARA BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ

Açıklamada, bahsi geçen vatandaşların hayatlarını kaybetmesiyle ilgili olarak başsağlığı dilenirken, merhum vatandaşların naaşlarının Türkiye’ye hızla nakledilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan alt vurguda, ‘İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir’ denildi.