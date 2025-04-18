“Türkiye Kalp Riskinde Artış Var!”

KALP HASTALIKLARI DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR

“Kalp Sağlığı Haftası” vesilesiyle bir AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde ölüm ile engelliliğin en büyük nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 18 milyon insan kalp ve damar hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor. Bu hastalıkları tetikleyen en önemli davranışsal risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı bulunuyor. Bu risk faktörlerinin etkileri yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve obezite gibi durumları ortaya çıkararak kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor. Birden fazla risk faktörünün bir arada bulunması ise bireylerin riskini daha da çoğaltıyor. Bu yüzden kalp ve damar hastalıklarından korunmak için sadece bir risk faktörüne değil, tüm risk faktörlerine aynı anda odaklanmak ve müdahalede bulunmak önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini belirtiyor.

PROGRAMLA MÜCADELE GÜÇLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, bu hastalıklarla etkili bir şekilde savaşmak adına “Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” geliştirdi. Bu program aracılığıyla kalp ve damar hastalıklarının risk faktörlerinden korunma, erken teşhis, etkili tedavi ve izleme süreçlerinin aile hekimlerinden başlayarak ‘uçtan uca yönetim anlayışıyla’ tüm hizmet basamaklarındaki etkinliğin artırılması hedefleniyor. Programın dahilinde aile hekimleri, 40 yaş ve üzerindeki bireyler için kardiyovasküler risk değerlendirmesi gerçekleştiriyor. Değerlendirme sürecinde ilk olarak kişinin yaşı, cinsiyeti, sigara kullanma durumu gibi bilgiler alınarak, kan basıncı ölçülüyor ve kolesterol seviyelerine bakılıyor. Elde edilen veriler sayesinde, 10 yıl içerisinde meydana gelebilecek bir kalp ve damar hastalığı riski hesaplanıyor ve kişiye özel danışmanlık sunularak tedavi planı oluşturuluyor.

RİSK TESPİTİ YAPILDI

Aile hekimleri tarafından uygulanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, 1 Kasım 2024-14 Nisan 2025 tarihleri arasında toplam 2 milyon 483 bin 467 kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılmış durumda. Taramaların sonuçları doğrultusunda 317 bin 776 bireyde risk tespit edildi ve bu kişilere uygun olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, sigara bırakma konularında ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulmaya başlandı. Bakanlık yetkilileri, kalp sağlığını korumak için işlenmiş gıdalardan kaçınılmasını, tuz alımının azaltılmasını, sigara ve alkol kullanılmamasını, düzenli egzersiz yapılmasını ve uyku düzenine dikkat edilmesini öneriyor.