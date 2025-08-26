TÜRKİYE Komisyonu, 6. kez toplanacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Meclis’te tesis edilen ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında kurulan tarihi komisyon, yarın 6. kez bir araya gelecek. Bu toplantıda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesinde Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 farklı ilden baro başkanları dinlenecek.

HUKUKÇULARDAN KAPSAMLI SUNUMLAR

Toplantıda hukukçular, süreçle ilgili düşüncelerini paylaşacak ve kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek. Perşembe günü düzenlenecek olan toplantıda ise, geçmiş dönemlerde görev almış Meclis Başkanları dinlenecek. Bu toplantıda, 11 eski Meclis başkanının sürece dair görüş ve önerileri alınacak.

TARİHİ KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Tarihi komisyonun, eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanmakta. Bu süreçte akademisyenler ve farklı alanlardaki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Meclis’te dinlenerek görüşlerini aktarma fırsatı bulacak. Farklı kesimlerin görüşlerinin alınmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri de değerlendirilecek. Komisyon, bugüne kadar toplam 5 kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri de dinlenmiş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece dair fikirlerini paylaşma imkanı bulmuştur.