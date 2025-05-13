Türkiye Kupası, Kurayla Şampiyonluk Yaşandı

TÜRKİYE KUPASI FİNALE GİDİYOR

Türkiye Kupası, Trabzonspor ve Galatasaray arasında Gaziantep’te 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek final maçı ile 63. kez sahip bulacak. Bu organizasyonda finaller şimdiye kadar 31’er kez çift ve tek maç formatında düzenlendi. Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, farklı sezonlarda tek veya çift maçlı finallerle sahiplerini buldu. Bu sezon, 1965-1966’dan başlayarak birçok sezon boyunca tek maçla finaller yaşandı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KURALARIYLA GELEN KUPALAR

Türkiye Kupası’nın 62 yıllık tarihine bakıldığında, bu süre zarfında kupalar birer kez hükmen galibiyet ve kura sonucunda sahiplerini buldu. Özellikle 1963-1964 sezonundaki Galatasaray ile Altay arasındaki final, 0-0 bitip Altay’ın ikinci maça çıkmaması nedeniyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi. Ayrıca, 1966-1967 sezonunda Altay ile Göztepe’nin karşı karşıya geldiği finalde, 2-2 biten maçın ardından kupayı kura ile Altay kazandı.

UZATMALARDA KUPAYA ULAŞAN EKİPLER

Türkiye Kupası geçmişinde bazı takımlar, uzatma dakikalarındaki performansları ile kupayı kazandı. Göztepe’nin 1968-1969’daki çift maçlı finalde Galatasaray’ı uzatma dakikalarında saf dışı bırakması, bu durumun en iyi örneklerinden biridir. Bunun dışında, tek maçlı finallerde Trabzonspor ve Galatasaray zaman zaman uzatmalarda kupayı kazanan ekipler oldu.

PENALTILARLA KAZANILAN KUPALAR

Türkiye Kupası tarihinde daha önce penaltı atışları ile belirlenmiş 6 şampiyon bulunuyor. 1975-1976 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor’un karşılaşmasında her iki maç da 1-0 sona erince, kupanın sahibi penaltılarla belirlendi ve Galatasaray kazandı. Bunun yanında, 1997-1998 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan final de penaltı atışları ile sonuçlandı.

EN İLGİNÇ FİNAL MAÇI

Türkiye Kupası tarihindeki en ilginç finallerden biri, 1991-1992 sezonundaki Trabzonspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşmadır. Bursaspor’un ilk maçı 3-0 kazanmasının ardından, rövanşta Trabzonspor 5-1’lik skorla kupayı müzesine götürdü.

EN FARKLI SKORLU FİNALLER

Kupadaki finallerde en farklı galibiyet, 1986-1987 sezonunda Gençlerbirliği’nin Eskişehirspor’a karşı 5-0 gibi bir skorla elde ettiği zaferle gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Trabzonspor ve Galatasaray da belirli sezonlarda finallerde 5-1’lik galibiyetlerle önemli başarılara imza attı.

DUBLE SEZONLAR

Türkiye Kupası’nın geçmişinde, 15 sezonda hem kupa hem de lig şampiyonu olan takımlar bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu başarıyı elde eden ekipler arasında yer alıyor. Şu anda süper ligde son 3 haftaya 8 puanlık avantajla girmeyi başaran Galatasaray, Türkiye Kupası’nda da final oynayarak çifte kupa kazanma fırsatını sürdürüyor.

EN ÇOK ŞAMPİYONLUK GALATASARAY’IN

Türkiye Kupası tarihinde en çok şampiyonluk yaşamış olan Galatasaray, aynı zamanda kupayı en çok düzene götüren ekip olma unvanına sahiptir. Özellikle 1963-1966 yıllarında ard arda 4 kez bu başarıya ulaşmıştır.

FORMATINDA DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Kupası tarihinin bazı dönemlerinde sadece 90 dakikada alınan sonuçlarla şampiyonluk kazanan takımlar mevcut. Bu takımlar arasında 1985-1986 sezonu Bursaspor, 1988-1989’da Beşiktaş ve 2002-2003 yılında ise Trabzonspor yer almakta.

HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK ALEX

Türkiye Kupası’nda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kupa kazanan 12 isim bulunuyor. Bu isimler arasında Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi ünlü isimler yer almakta.

ÜÇ FARKLI TAKIMLA FİNAL OYNAYAN OYUNCULAR

Kupa tarihindeki bazı futbolcular, üç farklı takımda final oynama fırsatına erişti. Bu oyuncular arasında Halil İbrahim Eren ve Burak Yılmaz dikkat çekiyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK ADAMLAR

Teknik direktör olarak Türkiye Kupası’nı en çok kazanan isimler arasında Ahmet Suat Özyazıcı, Fatih Terim ve Aykut Kocaman öne çıkıyor. Yabancı teknik adamlar arasında ise İngiliz Gordon Milne ve Fransız Jean Tigana’da önemli başarılar kazanmıştır.