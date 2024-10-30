Türkiye Kupası’nda 19 Maç Tamamlandı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MÜSABAKALARINDA KAZANANLAR

Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. tur müsabakalarında gün içerisinde 19 karşılaşma gerçekleştiriliyor. Oynanan maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

MAÇ SONUÇLARI

Kolibri Ağrı 1970 ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasındaki mücadele 0-1 sona ererken, Silivrispor Bellona Kayserispor’u 4-2 mağlup ediyor. Muşspor ise İnegölspor’u 2-1 yeniyor. Osmaniyespor, Serik Belediyespor karşısında ise büyük bir farkla 6-0 galip geliyor.

Diğer sonuçlara bakıldığında, Ergene Velimeşespor, Sebat Gençlikspor ile 0-3 kaybediyor. Karacabey Belediyespor, Amasyaspor’u 3-0 ile geçerken, Onuksports Kelkit Hürriyetspor ve Kepezspor karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı; penaltılarda 2-3 ile Kepezspor öne geçiyor.

Çimentaş Elazığspor; 1293 Mustafakemalpaşaspor’u 2-0 yeniyor, Aliağa Futbol ile Anadolu Üniversitesi arasındaki maç ise 2-3 sonuçlanıyor. Kuşadasıspor, Karaköprü Belediyespor’a 1-2 kaybediyor. Belediye Derincespor ile Tire 2021 FK karşılaşması da 0-1’lik skorla sona eriyor.

Karşıyaka, Viranşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, penaltı atışlarında 4-3 ile galip geliyor. Fatsa Belediyespor, Karaman FK’ya 1-2 kaybederken, Yeşil Yalova FK; Kırklarelispor’a 0-4 mağlup oluyor. Küçükçekmece Sinopspor, Merkur Jet Erbaaspor’u 3-2 geçiyor. Ankara Demirspor ise Erciyes 38 Futbol SK’yi 3-0 ile geçiyor. Kırıkkale FK, Yeni Malatyaspor’u 2-0 yeniyor, Somaspor da Belediye Kütahyaspor’a 0-1 kaybediyor. Son olarak, İnegöl Kafkasspor, Atakaş Hatayspor karşısında 0-4’lik bir sonuçla sahadan ayrılıyor.