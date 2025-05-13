Türkiye Kupası’nın İlginç Anısı: Kurayla Şampiyonluk

FINAL MAÇI HAZIRLIKLARI

Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep’te 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek final maçıyla 63. kez sahibini bulacak. Bu organizasyonda bugüne dek finaller, 31’er kez çift ve tek maç olarak yapıldı. Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası’nın önceki dönemleri 1965-2024 arası çeşitli sezonlarda tek ve çift maçlı finallerle sona erdi.

GÜNCEL KUPA GELİŞMELERİ

Türkiye Kupası’nın 62 yıllık geçmişinde, kupalar birer kez hükmen galibiyet ve kura sonucu sahibini buldu. 1963-1964 sezonunda Galatasaray ile Altay arasında yapılan final maçında ilki 0-0 sonuçlanırken, Rövanş maçına Altay’ın katılmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu maçı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Böylece kupa finalleri tarihinde ilk kez kupanın sahibi hükmen galibiyet ile belirlendi.

UZATMALARDAN GALİBİYETLER

Türkiye Kupası tarihine damga vuran 8 kez uzatma dakikaları sonucu kupa kazanma durumları mevcut. 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde Göztepe, Galatasaray’ı 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1 ile saf dışı bıraktı. Tek maçlı finallerde ise Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş derken 2021-2022 sezonunda Sivasspor, Kayserispor’u yenerek uzatmalarda şampiyon oldu.

PENALTILARLA KAZANILAN ŞAMPİYONLUKLAR

Türkiye Kupası’nda bugüne dek 5 takım, 6 kez kupayı penaltı atışları sonucunda kazandı. 1975-1976 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor finalde karşı karşıya geldi. Her iki maçta da 1-0 galibiyetler elde edilince penaltılara geçildi. Seri penaltı atışları sonunda Galatasaray 5-4 ile kupayı kazandı. 2000-2001 sezonunda ise Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi penaltılarla mağlup ederek kupayı elde etti.

EN İLGİNÇ VE EN FARKLI FİNAL MAÇLARI

1991-1992 sezonundaki Trabzonspor-Bursaspor finali tarihine geçen ilginç bir final olarak kaydedildi. İlginç bir şekilde Bursaspor, ilk maçı 3-0 kazanırken, rövanşta Trabzonspor 5-1 kazandı ve kupayı almayı başardı. Türkiye Kupası tarihindeki en farklı galibiyet Gençlerbirliği’nin 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor’a karşı 5-0 ile elde ettiği sonuç. Trabzonspor’un 1991-1992’de Bursaspor’u 5-1 yenmesi ve Galatasaray’ın 1999-2000’de Antalyaspor’u 5-3 mağlup etmesi de dikkat çekici anlar arasında.

DUBLE YAPAN EKİPLER

Türkiye Kupası’nın 62 yıllık geçmişinde 15 sezon boyunca hem kupayı kazanıp hem de lig şampiyonu olan ekipler mevcut. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu başarıyı gösterdi. Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de 8 puanlık avantajla ve Türkiye Kupası finalistliğiyle çifte şampiyonluk şansı sürdürüyor.

EN ÇOK ŞAMPİYONLUK GALATASARAY’IN

Türkiye Kupası tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray. Sarı-kırmızılılar 1963-1966 yıllarında dört kez art arda kupayı kazanarak bu alanda rekor kırdı.

MAÇLARINI KAZANARAK ŞAMPİYON OLANLAR

Türkiye Kupası tarihindeki dört takımdan yalnızca kazandığı maçlarla kupaya ulaşan ekipler Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor son yıllarda dikkat çekti.

FUTBOLCU VE ANTRENÖR OLARAK KAZANANLAR

Türkiye Kupası tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kupayı kazanmayı başaran 12 isim mevcut. Bunlar arasında Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay yer alıyor. Özellikle Fatih Tekke, geçmişte Trabzonspor’da kazandığı kupayı şimdi teknik adam olarak almak için mücadele edecek.

FİNALDE MÜCADELE EDENLER

Geçmişte üç farklı takımda mücadele eden futbolcular da mevcut. Bu oyuncular arasında Halil İbrahim Eren, Hasan Vezir, Mehmet Aurelio gibi isimler yer alıyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK ADAMLAR

Teknik direktörlük alanında da en çok Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan isimler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç, Fatih Terim ve Aykut Kocaman. Özellikle Fatih Terim, Galatasaray’la birçok şampiyonluk yaşamayı başardı.