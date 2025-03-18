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Türkiye-Macaristan Maçına Slovak Hakem Atandı

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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MACARİSTAN’LA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

A Milli Futbol Takımımız, perşembe akşamı saat 20.00’de UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Macaristan’ı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi, mücadeleyi yönetecek hakem belirlendi. Millilerimizin, Macaristan ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak olan Slovak hakem Ivan Kruzliak, maçın hakemi olarak görev alacak.

SLOVAK HAKEMİN YARDIMCI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak olan maçta Kruzliak’ın yardımcı hakemlik görevini Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.

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