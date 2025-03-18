Spor

Türkiye-Macaristan Maçının Hakemi Açıklandı

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MAÇIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak müsabakada görev alacak olan Kruzliak, hakem olarak sahada yer alacak. Bu karşılaşmada Kruzliak’a yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Branislav Hancko ve Jan Pozor olarak belirlenmiş.

HAKEM EKİBİNİN GÖREV DAĞILIMI

Karşılaşmanın dördüncü hakemin görevini Peter Kralovic üstlenecek. Ayrıca, mücadelede VAR olarak atanmış olan isim Michal Ocenas olurken, AVAR olarak ise Martin Dohal görev alacak.

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