Türkiye-Macaristan Maçının Hakemi Açıklandı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımımız, perşembe akşamı saat 20.00’de yapılacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Macaristan’ı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma için hakem ataması da gerçekleştirildi. Millilerimizin, Macaristan ile oynayacağı bu ilk maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

HABERİ YÖNETEN HAKEM VE YARDIMCI HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonundan gelen bilgilere göre, RAMS Park’te saat 20.00’de başlayacak olan müsabakada Ivan Kruzliak, görev yapacak. Ayrıca, Kruzliak’ın yardımcı hakemleri Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Maçın dördüncü hakemliği görevini ise Peter Kralovic üstlenecek.