Türkiye, Mavi Bayraklı Plaj Sayısında Üçüncü

TÜRKİYE’NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI ARTIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mavi Bayraklı plajlar konusunda Türkiye’nin durumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, “Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3’üncü ülkesi olduk. 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat… Antalya’mız 233 plajla bu başarıya yine liderlik ediyor.” ifadelerini kullandı.

MAVİ BAYRAK İLE ÇEVRE HASSASİYETİ

Ersoy, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere tüm paydaşları ve çevre hassasiyetiyle bu başarıya katkı sunan vatandaşları tebrik etti ve “Mavi Bayrak, ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu. Antalya, 233 plajla Mavi Bayraklı plaj sayısında bir kez daha zirveye çıktı.

MUĞLA VE İZMİR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Antalya’yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir’de 48, Aydın’da 39, Samsun’da 16, Mersin ve Çanakkale’de ise 12’şer plaj Mavi Bayrak aldı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.

MARINA KATEGORİSİNDE MUĞLA ÖNE ÇIKIYOR

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller arasında Muğla, 10 marina ile birinci sırada bulunuyor. Antalya 6 marina ile ikinci, İzmir ise 5 marina ile üçüncü oldu.

TURİZM TEKNELERİNDE ANTALYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Turizm tekneleri kategorisinde Antalya, 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini sürdürüyor. Geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577’ye yükseldi. Marina sayısı da 27’den 29’a arttı.

MAVİ BAYRAK PROGRAMI HAKKINDA

Mavi Bayrak Programı, 50’den fazla ülkede uygulanıyor ve Türkiye’de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülüyor. Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle sürdürülen program, plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin sağlanmasını esas alıyor. 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin ayrıntılarına “www.mavibayrak.org.tr” adresinden ulaşılabiliyor.