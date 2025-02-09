Türkiye’nin Altında Gittikçe Büyüyen Yarık Keşfedildi

TÜRKİYE’NİN ALTINDA YER ALAN BÜYÜYEN YARIK

Almanya’da gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, Türkiye’nin altında büyüyen bir yarık tespit edildi. Çalışmada yer alan Dr. Koshnaw, “Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor ve yarık, Türkiye’den Irak’a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor” şeklinde açıklamada bulundu.

BÜYÜK YARIK KEŞFEDİLDİ

Almanya merkezli merkur.de haber sitesinin aldıkları bilgilere göre, Göttingen Üniversitesi’nden uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye’nin güneydoğusundan kuzeybatı İran’a kadar uzanan devasa bir yarık keşfetti. Bu bulgunun, dünya derinliklerindeki jeolojik süreçlerin anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yarığın yer kabuğunun derinliklerinde oluşan tektonik süreçlerin bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Renas Koshnaw, Göttingen Üniversitesi tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor ve daha fazla tortu birikimi için yer açıyor. Ancak Türkiye’ye doğru bu çöküntü çok daha sığ hale geliyor. O bölgede okyanus levhasının koptuğunu ve çekim gücünün azaldığını gösteriyor. Yarık, Türkiye’den Irak’a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, yer kabuğundaki çöküntünün yalnızca dağların ağırlığından kaynaklanmadığını, düşünülenden daha büyük olduğunun altını çizdi. Zagros Dağları’nın altında yer alan ağır okyanusal levhanın yer kabuğunu aşağı çekerek derin, tortu dolu bir çöküntü oluşturduğunu belirttiler.

DEPREM RİSKLERİNE DİKKAT

Haberin içeriğinde bu modellerin maden yataklarının bulunması veya deprem risklerinin değerlendirilmesi gibi konularda faydalı olabileceğine vurgu yapıldı. “Türkiye’de sık sık şiddetli depremler meydana geliyor. Bu süreçlerin daha iyi anlaşılması, gelecekteki jeolojik değişikliklerin öngörülmesine ve daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir” denildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Yer bilimci Profesör Naci Görür, 31 Ocak’ta Diyarbakır belediyesinin düzenlediği ‘Deprem Dirençli Kentler’ Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, Bitlis-Zagros fay hattında meydana gelebilecek bir depremin Diyarbakır’da büyük bir felakete yol açabileceğini belirterek, şehrin deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.