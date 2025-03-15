Türkiye’nin Avrupa Macerası Sona Erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Normal süresi 2-0 sona eren bu maçta, penaltı atışları sonucunda mağlup oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, bu yenilgi ile Avrupa Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe, topladığı puanlarla da seyircilerini gururlandırmayı başardı.

AVRUPA’DA TEMSİLCİMİZ KALMADI

Türk futbolu için bir başka Avrupa macerası sona erdi. Sezona 5 kulüple başlayan Türkiye, Trabzonspor’un ön elemelerde veda etmesiyle zor bir yola girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçemedi ve Beşiktaş’ın yer aldığı Avrupa Ligi gruplarına katıldı. Başakşehir de Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etti. Grup aşamasının sonunda sadece Fenerbahçe ve Galatasaray, üst tura geçiş yapmayı başardı. Cim Bom, Play-Off’ta Alkmaar’a elenirken, Sarı-Lacivertliler ise Anderlecht’i eleyerek ilerlemişti. Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesiyle Avrupa’da temsilcimiz kalmadı.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

Jose Mourinho yönetimindeki takım çeyrek final biletini alamadı, ancak bu sezon ve son 5 sezonda, 3.350 puanla ülke puanı sıralamasına en fazla katkıyı yapan ekip oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor ise 600 puan elde etti. Fenerbahçe, son 5 sezon ülke puanı sıralamasında 13.950 puanla zirvede yer alıyor. Türkiye, 9. sıra için sıkı bir yarış içinde olduğu Çekya’ya sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe: 3.350

Galatasaray: 2.750

Başakşehir: 2.100

Beşiktaş: 1.500

Trabzonspor: 600

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Bu yıl Avrupa’da elde edilen puanlar sonrası;

– Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.

– Ligi 2. bitiren takım, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

– UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

– Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

UEFA ülke puanı sıralamasındaki durum şöyle:

8 – 56.850 puan | Belçika

9 – 44.100 puan | Çekya

10 – 43.900 puan | Türkiye