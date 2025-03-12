Türkiye’nin Diplomasi Trafiği SDG’yi Yola Getirdi

DARBENİN ARDINDAN YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Lazkiye’deki darbe girişiminin bastırıldığı gün, YPG’nin çatı yapılanması SDG’nin Suriye ordusuna katılmayı kabul etmesi, Ankara tarafından olumlu karşılandı. SDG’nin fiilen ortadan kalkıp kalkmayacağı ise dikkatle izlenecek.

GÖZLER ATILACAK ADIMLARA ÇEVRİLDİ

Terör örgütü SDG’nin Suriye Ordusu’na dahil edilmesi kararı ve sonrasındaki uygulamalar Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalanmasının ardından gözler, bundan sonra atılacak adımlara çevrildi.

ORDU İÇİNDE ORDU OLMAZ

Terör örgütünün tasfiyesi konusunda Ankara’nın tavrı net ve Suriye hükûmeti ile yakın iş birliği içinde hareket ediyor. Buna göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG silah bırakacak. Elebaşları ve yabancı örgüt mensupları Suriye’yi terk edecek. Silahlı gruplar ordu içinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun bir parçası olarak yer alacak. Edinilen bilgiye göre, “devlet içinde devlet, ordu içinde ordu olmaz” anlayışından hareketle terör örgütü SDG, Suriye ordusu içinde blok olarak yer almayacak. Ancak, anlaşmanın imzacılarından biri terör örgütü olduğu için Ankara, uygulamayı görmek istiyor ve temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle terör örgütünün kontrolündeki ve anlaşma ile Suriye devletine bırakılan petrol çıkarılan bölgelerde Şam yönetiminden gelen talimatlara uyulup uyulmayacağı dikkatle izlenecek.

MERKEZ, TÜRKİYE’DE OLACAK

YPG’nin elinde tuttuğu DEAŞ hapishanelerinin güvenliği konusu, geçen hafta sonu Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi’nde karara bağlandı. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ ile mücadelede koordinasyon için ortak bir operasyon merkezi kurulacak. Suriye hükûmetinin kampları devralması ve burada düzeni sağlaması sağlanacak. Operasyon merkezinin Türkiye veya Ürdün’de kurulması planlanırken, bu konudaki teknik çalışmalar da başladı. Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nde askerî ataşe olarak görevlendirilen Hasan Göz, görevine başlarken, iki ülke arasındaki askerî görüşme trafiğinin hızlanması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK ETKİSİ

Türkiye gazetesi, Şam’da gerçekleşen Suriye Devlet Başkanı Ahmet El-Şara ile PKK-YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin görüşmesinin arka planına dair önemli bilgilere ulaştı. Türkiye’nin ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleri ile yürüttüğü yoğun diplomasi, varılan mutabakatta etkili oldu. Bağımsız Kürtler Birliği Başkanı Abdulaziz Temo, “Yaklaşık 30 bin kilometrekarelik Suriye’nin doğu ve kuzey bölgesinde 10 yıllık işgal ve kâbus sona erdi, artık yeni bir dönem başlıyor.” ifadelerini kullandı.

TSK’NIN ETKİSİ BÜYÜK

PKK’nın Suriye uzantısı PYD-YPG-SDG terör yapılanmasını masaya oturtan faktörlerin başında Türkiye’nin operasyon kararlılığı ve yürüttüğü yoğun diplomasi geliyor. Rakka’daki SDG yönetim kadrosundan bir militan, “Bu anlaşma bizim açımızdan zorunluluğa dönüştü. Tüm kara mobilizasyonumuz Türk kara ve hava güçlerinin müdahaleleri nedeniyle bitme noktasındaydı” diyor. PKK-PYD-YPG üst yönetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölge genelinde büyük çaplı operasyonlar başlatacağı beklentisi hâkim olmaya başlamıştı.

SOKAKLARDA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

PKK işgal bölgelerinde anlaşma sonrası, özellikle Arap siviller sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı. SDG yetkilisi, başta Bahoz Erdal ve Mustafa Bayık olmak üzere Kandil kadrosunun anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtti. Kandil’in önemli isimlerinden Mustafa Bayık, Şam mutabakatına karşı kendisine bağlı PKK’nın Civanen Şoresger gençlik yapılanmasını sokağa dökerek sivillere ateş açtırdı ve Ferhat Abdi Şahin’i hain ilan etti.

YENİ ÖRGÜT KURULUYOR

Kamışlı’da gelişmelerden rahatsız olan Bahoz Erdal, Rakka’ya geçti. SDG, YPG, PYD gibi yapılanmalar feshedilirse farklı bir paravan örgüt kurarak savaşa devam etme kararlılığında olanlar var. HAT, YAK, TOL gibi SDG’ye bağlı olmayan asayiş dışındaki terörle mücadele birimleri, Şam’la yapılan mutabakatın dışında kalarak farklı bir yapı oluşturmak istiyor.

11 BİN TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLECEK

Şam’da temkinli yaklaşan Şara-Şahin mutabakatı ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Suriyeli Bağımsız Kürtler Birliği Başkanı Abdulaziz Temo, sahada gelişmelere dair şu bilgileri paylaştı: Öncelikle ABD sürecin içerisinde aktif rol aldı. Ferhat Abdi Şahin, PKK’nın taleplerinin neredeyse tamamından vazgeçtiği bir süreçle karşı karşıya kaldı. Suriye’de kesin bir dönem kapandı. Türkiye’nin rolü, DEAŞ kamplarının kontrolü ve pek çok noktada gözlemci güç olarak görev yapması ile kritik hale gelecek. Kandil kadrosundan 11 bin militan Suriye’den silahsız bir biçimde çıkarılacak. SDG yapılanmasından 7 bin 500 kişi Suriye ordusuna entegre edilecek. Tişrin Barajı ve Karakozak’ın teslim edilmesi de bekleniyor. Bölgeden çıkarılan 2 milyondan fazla insanın geri dönüşü sağlanacak ve PKK’nın gasbettiği tüm mülkler sahiplerine devredilecek.