Türkiye’nin En Pahalı Liseleri Belirlendi

Çocuklarının İYİ BİR GELECEĞE SAHİP OLMASI İÇİN FEDAKARLIK YAPAN AİLELER

Fedakarlıklar yapan aileler, çocuklarının mutlu bir yaşam sürmesi için bütçelerinden kısarak özel okul seçimini gerçekleştiriyor. Ancak, Türkiye’de son dönemlerde artan yüksek enflasyon, özel okulların uyguladığı fırsatçı fiyat politikaları sebebiyle birçok ebeveynin zorluklar yaşamasına yol açıyor.

İSTANBUL’DAKİ ÖZEL OKUL FİYAT LİSTELERİ

İstanbul’da bulunan en prestijli özel okulların fiyatları sosyal medyada gündem haline gelirken, bu listede ilk sırayı Robert Koleji alıyor.

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI ÖZEL LİSELERİ

İşte Türkiye’nin en yüksek yıllık ücretli özel liseleri ve fiyatları…