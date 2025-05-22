Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Ezkiler

ORKESTRA VE KORONUN PROJESİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan orkestra ve koro, Kilis’ten Rize’ye, Çanakkale’den Trabzon’a kadar ülkenin farklı şehirlerinde geleneksel ezgileri seslendiriyor. Efsanevi sanatçı Neşet Ertaş’ın eserleri, senfonik düzenlemelerle müzikseverlere ulaştırılıyor.

ALBÜM İÇERİĞİ VE YAYIN TAHAKKUKU

Konser kaydı, Klasik Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Popüler Müzik türlerini kapsayan geniş bir repertuara sahip. 17 eserden oluşan albüm Muud platformunda yayınlandı. Albümdeki eserler arasında “Bağa Gel Bostana Gel”, “Fikrimin İnce Gülü” ve “9. Senfoni” gibi klasik parçalar yer alıyor.

SANATSAL GELİŞİME DESTEK

Türk Telekom, bu projeyle çocukların sanatsal gelişimine destek sağlamayı ve Türkiye’nin kültürel mirasını dijital ortamda daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri albümüne Muud üzerinden erişim sağlanabiliyor.