Türkiye’nin Fındık İhracatı 519 Milyon Dolar

2024-2025 FINDAK İHRACATI GELİRİ

Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 519 milyon 782 bin 843 dolar gelir elde ediyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül’de başlayan ihracat sezonunun eylül ve ekim aylarına dair detaylar verildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Açıklamaya göre, 1 Eylül ila 31 Ekim tarihleri arasında yurt dışına 64 bin 776 ton fındık satışı yapıldı ve bu satışın karşılığı 519 milyon 782 bin 843 dolar oldu. Geçen sezonun aynı döneminde ise 54 bin 97 ton fındık ihraç edilerek 357 milyon 449 bin 654 dolar gelir sağlanmıştı. Bu veriler, fındık ihracatında kaydedilen önemli bir artışı göstermektedir.