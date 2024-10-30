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Ekonomi

Türkiye’nin İlk İnsansız Deniz Aracı İhracatı

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ULAQ SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACININ İHRACAT BAŞARISI

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma’nın ortak geliştirdiği ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirdi. Bu durum, Türk savunma sanayisindeki gelişmelerin uluslararası alanda nasıl bir yankı uyandırdığını gösteriyor. ULAQ, gelişmiş teknolojisi ve operasyonel kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİK GELİŞİM VE OPERASYONEL KABİLİYETLER

Geliştirilen ULAQ, mürettebatsız bir sistem olarak deniz alanındaki çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. ULAQ’nın sağladığı avantajlar arasında, deniz güvenliği, keşif, gözetleme ve hedef tespit görevleri bulunuyor. Ayrıca, bu aracın birçok farklı senaryoda kullanılabilmesi, Türk savunma sanayisinin rekabet gücünü artırıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE KATKI

ULAQ’nın ihracatı, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yeteneklerini pekiştirerek uluslararası pazarda daha fazla yer edinmesini sağlıyor. Aynı zamanda, bu başarı yerli üretimin önemini vurguluyor ve gelecek projeler için cesaret veriyor. ULAQ, Türk savunma sanayisinin uluslararası düzeydeki konumunu güçlendirerek, gelecekte daha fazla fırsat sunuyor.

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