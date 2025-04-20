Türkiye’nin İlk Yerli Uydusu Hizmete Girdi

Türkiye, uzay teknolojilerinde önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakıyor. Yıllardır süregelen mühendislik deneyimi ve yerli üretim hedefi doğrultusunda geliştirilen Türksat 6A, artık hizmet için hazır durumda. Türkiye’nin ilk yerli ve milli iletişim uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Nisan Pazartesi günü hizmete alınacak.

KAPSAMA ALANI GENİŞLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat’ın hizmet verdiği alanın Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak ölçüde genişlemesi sağlanacak.” şeklinde bilgi verdi.

HABERLEŞME UYDUSU ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Türksat 6A uydusunun 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak törende hizmete alınacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı.” sözlerini kullandı. Türkiye’nin uydu yolculuğu 1994 yılında yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başlamışken, onu sonraki yıllarda 1C ve 2A uyduları takip etti. Türksat 6A, 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak dikkat çekiyor.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 80’İ AŞTI

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, “Bu firmalar tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça, uydu deneyimi kazanmış oldu. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi.” diye ekledi.

KENDİ UYDUMUZU ÜRETİYORUZ

Türksat 6A’nın, Türkiye’nin uzaydaki varlığını artırmasının yanı sıra dışa bağımlılığı azalttığını belirten Uraloğlu, “Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türksat 6A’nın tüm aşamalarının başarıyla tamamlandığını belirtti. Uydunun üretim, entegrasyon ve test çalışmalarının TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde Mart 2024’te tamamlandığını hatırlatarak, 9 Temmuz’da Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldığını aktardı.

İLK TEST YAYINI YAPILDI

Uraloğlu, Türksat 6A’nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme ile 28 Aralık 2024 tarihinde nihai görev yörüngesine ulaştığını belirtti. “17 Şubat 2025’te yapılan ilk test yayını ile Türksat 6A’nın haberleşme kabiliyetleri pratik olarak doğrulanmış oldu.” açıklamasında bulundu.

KAPSAMA ALANI YENİLENDİ

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın mevcut uydularıyla 3,5 milyar kişiye ulaştığını belirtti. Türksat 6A ile yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını ifade eden Uraloğlu, “こうして、 Türksat’ın hizmet verdiği kapsam alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak. Uydumuz en az 15 yıl boyunca hizmet verecek.” dedi.