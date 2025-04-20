Türkiye’nin İlk Yerli Uydusu Hizmete Girdi

Türkiye Uzay Teknolojilerinde Tarihi Bir Eşiği Geride Bırakıyor

Türkiye, uzay teknolojileri alanında önemli bir aşama daha kaydediyor. Yıllara dayanan mühendislik birikimi, kararlılık ve yerli üretim hedefiyle geliştirilen Türksat 6A, artık hizmet vermeye hazır hale geldi. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Nisan Pazartesi günü hizmete alınacak.

Kapsama Alanının Genişlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat’ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek” dedi.

Haberleşme Uydusu Üretme Yeteneğimiz Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 21 Nisan’da Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde yapılacak törenle aktif hale gelecek Türksat 6A, Türkiye’yi haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri yapıyor. Bakan Uraloğlu, “Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı” şeklinde konuştu.

Yerli Üretim Başarısı

Ulaşıma değinen Uraloğlu, Türkiye’nin uydu serüveninin 1994 yılında Türksat 1B ile başladığını belirtti. Bu sürecin ardından 1C ve 2A uydularının devreye girdiğini ifade eden Uraloğlu, Türksat 6A’nın yerli ürün üretme çabasıyla 20 yıllık çalışmaların bir sonucu olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Buna ek olarak, Türksat 5A ve 5B’nin yapımında da 12 Türksat mühendisi görev aldı” dedi.

Yerli Üretim Oranı Yüzde 80’in Üzerinde

Türksat 6A’nın inşasında ASELSAN, TUSAŞ ve TÜBİTAK Uzay gibi yerli firmalarla işbirliği yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, “Bu firmalarımız tarafından üretilen her parça, uydu deneyimi kazanmıştır. Bu uydu, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipmanla geliştirilmiştir” dedi.

Dışa Bağımlılığı Azaltıyoruz

Türksat 6A’nın, Türkiye’nin uzaydaki konumunu güçlendirmekle birlikte dışa bağımlılığı azaltacağını belirten Uraloğlu, “Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

Uzaya Fırlatma Süreci

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın tüm süreçlerinin planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını belirtti. Uydunun üretim, entegrasyon ve test aşamalarının TUSAŞ tesislerinde bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde yer aldığını hatırlatarak, 9 Temmuz’da Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatıldığını ifade etti.

Fonksiyonel Test Süreçleri Tamamlandı

Fırlatma sonrası beş ateşleme ile uydunun geçici olarak 50 derece Doğu yörüngesine ulaştırıldığını aktaran Uraloğlu, “Yörünge testleri neticesinde Türksat 6A uydumuz için geliştirilen ekipmanların işlevlerini başarıyla yerine getirdiklerini gözlemledik” açıklamasında bulundu.

İlk Yayın Testleri Yapıldı

Uraloğlu, Türksat 6A’nın 12 günlük yolculuğu sonrası 28 Aralık 2024’te nihai görev yörüngesine ulaştığını, 17 Şubat 2025’te yapılan ilk yayın testinin ise haberleşme kabiliyetlerini doğruladığını belirtti.

Kapsama Alanı ve Süreçler

Ulaştırma Bakanı, Türkiye’nin 5 haberleşme uydusuyla, 3,5 milyar nüfusa ulaşmayı sürdürdüğünü, Türksat 6A ile bu sayının 5 milyar kişiye çıkacağını vurgulayarak, “Uydumuz en az 15 yıl boyunca hizmet verecek” dedi.