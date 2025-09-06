Türkiye’nin İspanya’ya 71. Yıl Galibiyeti

İSPANYA İLE TARİHİ KARŞILAŞMA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçı yarın Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek. A Milli Futbol Takımı, son Avrupa şampiyonu olan rakibiyle bugüne dek yaptığı 11 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu tek galibiyet, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul’da İspanya’yı 1-0 yenmesiyle elde edildi. Ay-yıldızlı takım, bu tarihten sonra rakibiyle yaptığı 8 karşılaşmada galip gelemedi; 5 kez mağlup oldu ve 3 maçta berabere kaldı. Türkiye, son 7 karşılaşmada ise rakibine yalnızca bir gol atabildi.

DOKUZ YIL SONRA YİNE KARŞI KARŞIYA

Yarın, Türkiye ile İspanya 12. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası’nda kupayı kazanan rakibiyle geçmişte oynadığı 11 maçı sadece bir kez kazanabilirken, 6 kez yenildi ve 4 kez berabere kaldı. Bu süreçte, 1’inin Avrupa Şampiyonası, 5’inin Dünya Kupası Elemeleri, 2’sinin Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 3’ünün özel maç olduğu toplam 11 maçta ay-yıldızlı ekip 5 gol attı fakat kalesinde 17 gol gördü. Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde bir araya geldi; bu grup maçını İspanya 3-0’lık skorla kazandı. Bu karşılaşmada İspanya’nın gollerini 2 kez Alvaro Morata ve 1 kez Nolito attı.

İSPANYA’YI KURAYLA GEÇTİ

A Milli Futbol Takımı, 1954’te katıldığı FIFA Dünya Kupası’na girişini İspanya’yı kura atışıyla saf dışı bırakarak gerçekleştirdi. İsviçre’de düzenlendiği finaller öncesinde ilk karşılaşmada İspanya’ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Türkiye, evindeki ikinci maçı 1-0 kazanarak avantaj sağladı. O dönemdeki statü gereği tarafsız saha olarak belirlenen İtalya’nın başkenti Roma’da takımlar bir kez daha karşılaştıklarında karşılaşma 2-2 sona erdi. Finallere katılım hakkı ise Luigi Franco Gemma adlı bir çocuk tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.