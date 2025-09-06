Türkiye’nin İspanya’ya Galibiyeti 71 Yıl Önce

İSPANYA İLE TARİHİ YARIŞMA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci mücadelesinde, Türkiye yarın son Avrupa şampiyonu olan İspanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, İspanya ile oynadığı karşılaşmalarda tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce elde etti. Milliler, İspanya ile gerçekleştirdiği 11 maçta sadece bir kere galip geldi. Bu galibiyet, 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul’da yapılan 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında geldi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçtan sonra rakibiyle oynadığı 8 maçta da galibiyet yüzü göremedi, 5’ini kaybetti ve 3’ünde berabere kaldı. Türkiye, son 7 mücadelede rakibine yalnızca bir gol atabildi.

9 YILDAN SONRA YENİDEN KARŞILAŞMA

Türkiye ile İspanya, yarın gerçekleştireceği karşılaşma ile 12. kez bir araya gelecek. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan rakibiyle daha önce oynadığı 11 maçtan yalnızca birini kazanırken, 6 kez rakibine yenildi, 4 kez de eşitlikle ayrıldı. Bu 11 maçta Türkiye 5 gol atma başarısı gösterdi. Ancak kalesinde toplamda 17 gol gördü. İki takım son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı ve bu grup maçında İspanya, Türkiye’yi 3-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

İLK KATILIMDA İSPANYA’YI ELEME

A Milli Takım, 1954’te katıldığı FIFA Dünya Kupası’nda İspanya’yı kura çekimi ile saf dışı bırakarak finallere katılma hakkını elde etti. Elemelerde İspanya’ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmayı evinde 1-0 kazanmayı başardı. O zamanlar geçerli olan statü gereği, iki takım tarafsız sahada İtalya’nın başkenti Roma’da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu maçta 2-2’lik eşitlik sağlandı ve finallere gidecek ekip kura ile belirlendi. Türkiye, Luigi Franco Gemma adındaki İtalyan çocuğun gerçekleştirdiği kura çekimi sonucu finallere katılma hakkını kazandı.