Türkiye’nin Kredi Notu Yükseldi

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU DÜZENLEMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu ‘B+’ seviyesinden ‘BB-’ seviyesine yükseltiyor. Bu durum, ülkenin ekonomik durumunun iyileşip iyileşmediği konusundaki olumlu gelişmeleri yansıtıyor.

NOT GÖRÜNÜMÜNÜN DEĞİŞİMİ

Ancak, S&P, Türkiye’nin not görünümünü pozitiften durağana çeviriyor. Bu değişim, gelecekteki ekonomik ve finansal belirsizliklerin varlığına dikkat çekiyor. Uzun vadede beklenen ekonomik durum yine de izlenmeye devam edilecek.