More
Ekonomi

Türkiye’nin Kredi Notu Yükseldi

turkiye-nin-kredi-notu-yukseldi

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU DÜZENLEMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu ‘B+’ seviyesinden ‘BB-’ seviyesine yükseltiyor. Bu durum, ülkenin ekonomik durumunun iyileşip iyileşmediği konusundaki olumlu gelişmeleri yansıtıyor.

NOT GÖRÜNÜMÜNÜN DEĞİŞİMİ

Ancak, S&P, Türkiye’nin not görünümünü pozitiften durağana çeviriyor. Bu değişim, gelecekteki ekonomik ve finansal belirsizliklerin varlığına dikkat çekiyor. Uzun vadede beklenen ekonomik durum yine de izlenmeye devam edilecek.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Galatasaray Ekim Ayında Tek Kazandırdı

Borsa İstanbul'daki spor kulüpleri arasında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, ekim ayında hisseleri yüzde 1 artışla yatırımcılarına kazandıran tek şirket oldu.
Ekonomi

“Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım İndirim Uyarısı”

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim döneminde tüketicilere ihtiyaçlarını iyi tespit etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Önceden plan yapmanın önemi vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.