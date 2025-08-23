Türkiye’nin Kuraklık Haritası Açıklandı

Uydulardan Kuraklık Haritası Çıkartıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-2 uydularından elde edilen verileri, kendi geliştirdikleri yazılımla bir araya getirerek Türkiye’nin kuraklık seviyesini haritalandırdı. Kullanılan sistem sayesinde uyduların yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantlarından yararlanarak bitkilerin su içeriği analiz ediliyor. Mayıs ve haziran aylarıyla ağustosun 20 gününe ait uydu verileri, Türkiye’nin “kuraklık haritası”nı ortaya çıkardı.

Bitki Örtüsünde Dikkat Çeken Değişiklikler

Prof. Dr. Kutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın yağış açısından oldukça yetersiz geçtiğini ve ülke genelinde az yağış görüldüğünü belirtti. Bu durumun yaşam alanlarında da hissedildiğini ifade eden Kutoğlu, “Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uydu verileriyle bunları Türkiye genelinde incelemek mümkün. Ülke genelinde kuraklığın ne durumda olduğunu görmek mümkün.” dedi.

Geliştirilen yazılım aracılığıyla elde edilen uydu verileri, Türkiye’nin mozaiğini oluşturmakta ve iki döneme ait verilerin sınıflandırılması sonucunda belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Bazı bölgelerde bitki örtüsünün tamamen yok olduğu analizlerde dikkat çekmektedir. Elde edilen haritada, koyu kırmızı renkli alanların yangınlar sonucunda yok olan bölgeleri temsil ettiğini söyleyen Kutoğlu, beyaz renkle gösterilen alanların haziran ve ağustos aylarında kuraklıktan etkilenmediğini, diğer tonların ise su içeriğinde azalma yaşanan bölgeleri belirttiğini anlattı.

Su Stresi ve Kuraklıkla Mücadele

Kutoğlu, ülke genelinde bitkilerin su stresine girdiğine dikkat çekerek, toprak neminin kaybedildiğini belirtti. “Dolayısıyla Türkiye genelinde bu yıl ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Bitkiler, ormanlar ve tarım alanları su stresine girmiş gibi gözüküyor.” diyerek, yeterli yağış olmadığı için bitkilerin topraktan su çekme konusunda zorluk yaşadığını aktardı.

Kuraklıkla mücadele için toplumsal olarak yapılması gerekenlerin olduğunu vurgulayan Kutoğlu, “Bunlar sadece yasal düzenlemelerle olmuyor. Örneğin, kuraklık tehlikesi olan tarım alanlarında, su istemeyen bitkilere geçiş yapmamız lazım.” dedi. Ayrıca şehir içindeki yeşillendirme çalışmalarında daha az su tüketen bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini, yeni imar alanlarında yeşil çatı uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İklim Değişikliği Ve Gelecek Önlemleri

Kutoğlu, iklim değişikliğinin insanoğlunun son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli küresel sorunlardan biri olduğuna değinerek, “Görünen o ki iklim değişikliği noktasında insanoğlu bunu geri döndüremeyecek. Bununla yaşamaya alışmamız ve buna yönelik önlemler almamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.