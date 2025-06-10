Türkiye’nin Maldivleri: Atatürk Barajı

ATATÜRK BARAJI’NDAKİ GÜZELLİKLER

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Atatürk Barajı, adalar, yarım adalar ve bembeyaz kıyılarıyla gerçekten büyüleyici bir manzara sunuyor. Drone kamerasıyla çekilen görüntüler, mavi, yeşil ve beyaz tonlarının muhteşem uyumunu ortaya koyuyor. Su ile toprağın birleştiği bu manzaralar adeta bir tablo gibi gözler önüne seriliyor. Adalardaki çiçeklerin açması ise görsel bir şölen yaratıyor.

ADANA, ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ARASINDAKİ KONUMU

1990 yılında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Atatürk Barajı, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor. Bu özelliğiyle baraj, bölge halkı için önemli bir doğal güzellik kaynağı haline geliyor.