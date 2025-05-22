Türkiye’nin Önde Gelen Markası Satıldı

DÜNYA ÇAPINDA HİJYEN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİM

Dünya genelinde hijyen ürünleri sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Japonya merkezli Daio Paper, Türkiye’deki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. 2020 yılında Ülker Ailesi’ne bağlı Komili ve diğer hijyen markalarını 26,4 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katarak Türk pazarına giriş yapan şirket, zorlu ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Daio Paper’ın Türkiye’deki iştiraki olan Elleair International Turkey, stratejik karar doğrultusunda Evyap Holding’e devredildi. Mart ayında kamuoyuna duyurulan satış süreci, ilgili resmi mercilerden onay alındıktan sonra tamamlandı. Daio Paper, bu kararın arkasında pandeminin küresel etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tedarik zincirlerine olan yansımaları, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranı ve sektördeki artan rekabetin yattığını belirtiyor.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE STRATEJİK DEĞİŞİM

Daio Paper, Türkiye’de kişisel bakım ürünlerinin üretimini resmi olarak Evyap Holding’e devretti. Şirket, bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi ürünlerle Türk pazarına giriş yapmıştı ve bu alandaki tüm üretim ile dağıtım sorumluluğu artık yerli şirket Evyap’a geçiyor. Şirket yetkilileri, bu kararın yalnızca Türkiye bazında değil, küresel ölçekte kendileri için yürütülen yeniden yapılanma planının bir parçası olduğuna vurgu yapıyor. Amaçlarının finansal yapıyı güçlendirmek, nakit akışını dengelemek ve uzun vadede şirket değerini artırmak olduğunu ifade ediyorlar.

1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, yalnızca hijyen ürünleri alanında değil, aynı zamanda kağıt üretimi, ambalaj, lojistik, ormancılık ve mühendislik alanlarında da güçlü bir varlığa sahip. Yıllık cirosu 4 milyar doları aşan şirket, dünya devleri arasında yer alıyor ve yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Gazete ve baskı kağıdından ambalaj kartonuna, bebek bezinden ıslak mendile kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Daio Paper, kişisel bakım ürünleri alanında da uluslararası alanda tanınan markalar arasında bulunuyor.