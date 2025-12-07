Türkiye’nin Orta Doğu’daki Rolü Artıyor

Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın Türkiye’nin öncülüğünde aşılabileceği ifade ediliyor. Güvenlik kaynakları, ABD yönetiminin bu durumu kavradığı için son zamanda Türkiye ile iş birliği yapmaya yöneldiğini belirtiyor. Türkiye’nin haberlerine göre, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) 10 Mart Anlaşması’na uyum sağlamaması durumunda, Şam yönetiminin operasyon gerçekleştirebileceğine dikkat çekiliyor ve Ankara’nın da gereken desteği vereceği vurgulanıyor. PKK üst düzey unsurlarının Suriye yönetiminde ve ordusunda yer almasının kabul edilemeyeceği de kaynakların değerlendirmeleri arasında yer alıyor.

ANKARA’NIN STRATEJİK ROLÜ

Amerika, Türkiye’nin bölgedeki öneminin farkına varmaya başladığını ifade eden güvenlik kaynakları, “Türkiye olmadan, bu bölgede hiçbir şey başaramazsınız” diyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin bölgedeki tek çalışabileceğiniz güç olduğunu belirtiyorlar. Son dönemlerde Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya çatışmasında Türkiye ile iş birliği isteklerinin artmasını bu durumun bir göstergesi olarak değerlendiriyorlar. Genel anlamda ABD, Orta Doğu’yu nispeten istikrara kavuşturarak bölgeden çekilmek istiyor.

SURİYE İÇİN ORTAK İŞBİRLİĞİ

Suriye’de yaşanan büyük yıkımlar sonrası yeniden imar sürecinin ekonomik fırsatlar doğuracağı öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte, Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik sistemin oluşturulması için Türkiye, Mısır ve Körfez ülkeleri iş birliği yapacak. Bu çalışmaların başladığını, fakat zaman alacağını belirten güvenlik kaynakları, ABD’nin yaptırımları kaldırmasının önemini de vurguluyor.

OPERATIONEL DESTEK

SDG’nin yıl sonuna kadar entegre olacağı aktarılıyor. Güvenlik kaynakları, “Biz şunu söylüyoruz, organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız” ifadelerini kullanıyor. 10 Mart mutabakatına uymaları gerektiğini söyleyen kaynaklar, bu şartların yerine getirilmemesi durumunda Suriye hükümetinin operasyon düzenleyebileceğini, Türkiye’nin de buna destek olacağını belirtiyor. Bazı bölgelerde çatışmaların devam ettiğine dikkat çekerken, eninde sonunda entegre olma sürecinin gerçekleşeceğine inanıyorlar.

DEAŞ İLE ORTAK MÜCADELE

Şam hükümeti ile ABD’nin geçen hafta DEAŞ’a karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonun önemli bir eşik olduğuna vurgu yapılıyor. Bu durum, SDG’nin elindeki son argümanın geçerliliğini kaybettiği anlamına geliyor. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan, DEAŞ’a karşı ortak hareket merkezi kurmak üzere anlaşma imzaladı. Güvenlik kaynakları, “Personelimizi gönderdik” diyerek bu sürecin devam ettiğini ifade ediyor.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Suriye ordusunun Türk kışlalarında gerçekleştirdiği eğitimlerin sürdüğü belirtiliyor. İkinci grubun Türkiye’deki eğitimine başlamasının yaklaştığı, mevcut eğitimlerin iyi gittiği de aktarılıyor.