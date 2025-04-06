Türkiye’nin Savunma Sanayii İhracatı Artıyor

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BÜYÜME VE İVME

Türkiye, savunma sanayii alanında son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı yatırımlarla yerli silah teknolojileri konusunda küresel çapta dikkat çeken bir ivme elde etti. Devlet destekli yerli projelere ilaveten özel sektör de sektörde etkin bir rol üstlenerek büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, ekonomik anlamda dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlarken güvenlik alanında da önemli kazanımlar elde edilmesini mümkün kıldı. Türkiye’nin bu alandaki başarıları, uluslararası ihracat rakamlarına da etkili bir biçimde yansıdı.

İHRACATTA REKOR ARTIS

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sanayii mart ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 147 gibi rekor bir artış göstererek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi. 2025 yılının ocak ayında sektör, yüzde 16’lık bir artışla 383 milyon 148 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Şubat ayında da bu rakam yüzde 44 artarak 434 milyon dolara ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sektörleri yılın ilk çeyreğinde toplam 1,7 milyar doları aşan bir ihracat performansı ortaya koydu. Bu, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 72’lik bir büyümeyi ifade ediyor.

NATO İLE İŞBİRLİĞİ ARTILIYOR

2024 yılı içerisinde Türkiye’nin 7,1 milyar dolarlık ihracatının 3,7 milyar dolarlık kısmı NATO ve ABD’ye yapıldı. Savunma ihracatında en üst sıralarda ABD, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç edildi. 2024 yılı savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri Baykar oldu. 2023 yılında 1 milyar 766 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Baykar, 2024’te bu rakamı 1 milyar 831 milyon dolara taşıdı. Baykar’ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolarla ASFAT izliyor. ASELSAN ise 217 milyon dolarlık ihracat ile 7. sırada yer aldı.

GELECEKTE DAHA FAZLA PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Şimdiye kadar yapılan yeni teslimatlar, devam eden savunma sanayii projeleri ve teknoloji yatırımlarının ihracat rakamlarını daha da artırması öngörülüyor. Türk savunma ve havacılık sanayisinin hedefleri arasında yerlilik oranını yükseltmek, ihracat rakamlarını artırmak, ciroda büyüme sağlamak ve istihdamı güçlendirmek yer alıyor. Türkiye savunma ve havacılık sektörü 2025 yılı için 7,3 milyar dolar ihracat hedefliyor. Geçen sene 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 2025 yılı sonunda 18,2 milyar dolarlık bir ciroya ulaşması bekleniyor.

YENİ İSTİHDAM HEDEFLERİ

Sektörde şu an 90 bin 969 kişi çalışıyor ve istihdam edilen kişi sayısının 110 bine ulaşması planlanıyor. Ayrıca, 3 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması, binden fazla projesi ve 100 milyar doların üzerinde iş hacmi ile dikkat çeken savunma sanayisinde ASELSAN, Roketsan, Baykar ve TUSAŞ gibi önemli firmaların yürüttüğü yeni projelerin katkısı büyük olacak.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATIŞINDA DİRENÇ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin bu alandaki güçlü performansını değerlendirirken, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendinin sağlandığını belirtti. Görgün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürütülen kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de rolü ile şirketlerimiz belirli bir bölgeye değil, dünyaya neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli firmalarımızı hem de KOBİ’lerimizi destekleyen, ihracat yapan şirket sayısını artıran ve ihracatı sektör için sürdürülebilirlik çıpası yapan uluslararası faaliyetlerle devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.