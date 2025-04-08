Türkiye’nin YouTube’da En Çok Kazanan Gazetecileri!

TÜRKİYE’DE MEDYA DÖNÜŞÜMÜ VE YOUTUBE’DAKİ YENİ İSİMLER

Türkiye’de medya sektörü hızla bir değişim sürecinden geçiyor. Bir zamanlar televizyonlarda ve gazete köşelerinde öne çıkan tanınmış gazeteciler, şimdi YouTube’un sunduğu fırsatları değerlendirerek dijital platformlara yöneliyor. Nisan 2025 itibarıyla, ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki artış ve geleneksel medyanın izleyici kaybı, bu gazetecileri dijital alanlara itmiş durumda. Peki, bu dönüşüm için öncülük eden isimler kimler ve kazançları ne kadar? İşte izlenme oranları, reklam gelirleri ve sponsorluklarla şekillenen YouTube’un en çok kazanan gazetecileri ve tahmini aylık gelirleri. Bu liste hem şaşkınlık yaratacak hem de “Ben de başlasam mı?” sorusunu akla getirecek!

FATİH ALTAYLI: DİJİTALİN REKOR KIRANI

Fatih Altaylı, YouTube’da adeta bir fenomen haline geldi. Güncel olaylara getirdiği keskin yorumlar, analizler ve tartışmalı içerikleri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Kanalının tahmini aylık geliri 15.000 ila 25.000 dolar arasında değişiyor. Güncel döviz kuru ile bu, yaklaşık 950.000 TL’ye karşılık geliyor. Altaylı, uzun formatlı videolarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

CÜNEYT ÖZDEMİR: YOUTUBE HABERCİLİĞİNİN ÖNCÜSÜ

Cüneyt Özdemir, dijital medyanın Türkiye’deki ilk yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Röportajları, dış politika analizleri ve interaktif yayınları ile dikkatleri üzerine çeken Özdemir’in aylık kazancı 7.000 ila 17.000 dolar arasında. Bu miktar, yaklaşık 645.000 TL’ye denk geliyor. Özdemir, YouTube’u adeta bir haber stüdyosuna çevirerek izleyicileriyle doğrudan iletişim kuruyor.

NEVŞİN MENGÜ: SİYASETİN NABZINI TUTAN İSİM

Nevşin Mengü, siyaset ve güncel olaylar üzerine gerçekleştirdiği yayınlarla yüksek etkileşim alıyor. Kanalının tahmini aylık geliri 8.000 ila 14.000 dolar civarında olup, bu da yaklaşık 530.000 TL anlamına geliyor. Mengü’nün net ve etkileyici üslubu, onu dijital platformlarda vazgeçilmez kılıyor.