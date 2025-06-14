Türkiye, Orta Doğu’daki Gelişmeleri İzliyor

TÜRKİYE ORTA DOĞU’DA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye, Orta Doğu’daki mevcut durumu dikkatle izliyor. Dışişleri Bakanlığı’nda, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında güvenlik toplantısı yapıldı. Hakan Fidan’ın başkanlığında yapılan bu toplantıya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılım sağladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, saat 14.30’da başlayan toplantıda, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava saldırıları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Görüşmede, bu saldırıların bölgesel güvenlik dengelerine potansiyel etkileri ve Türkiye’nin bu durum karşısında alabileceği diplomatik ve askeri tutumlar üzerinde duruldu.

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail, sabah erken saatlerde İran’ın birçok şehrine eş zamanlı hava saldırıları gerçekleştirdi. Hedef alınan yerler arasında başkent Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum şehirleri yer aldı. Özellikle Natanz’daki tesisin hedef alınmasının ardından herhangi bir nükleer sızıntı olmadığı bildirildi. Saldırılar, İran’ın askeri ve bilimsel önder kadrosuna ağır kayıplar yaşattı. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin yanı sıra 6 nükleer fizikçi yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR VE DERİN ENDİŞE

Tahran’da sivil yaşam alanlarının da saldırıya maruz kaldığı ifade edilmekte. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu durum, saldırının yalnızca askeri değil, aynı zamanda insani boyutta da ciddi sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri operasyonların İran’dan gelen tehditleri yok etme amaçlı olduğunu belirterek, “tehlike tamamen ortadan kalkana dek” saldırıların süreceğini duyurdu. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İsrail ordusu, operasyona 200’den fazla savaş uçağı ile katıldıklarını ve geniş kapsamlı İHA desteği sağladıklarını bildirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimin daha da artmasına sebep oldu.

HAKAN FİDAN’DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya üzerinden konuya dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz.”

SAVAŞA ALTERNATİF OLARAK DİPLOMASİ

Hakan Fidan, “Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.” ifadelerini kullandı.