Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Üçlü Savunma Anlaşmasına Yaklaşıyor

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, bölgesel güvenliği güçlendirmeyi hedefleyen bir üçlü savunma anlaşması taslağında sona yaklaşıyor. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Raza Hayat Harraj, taslağın yaklaşık bir yıl önce hazırlanmaya başlandığını ve müzakerelerin üç ülke arasında devam ettiğini ifade etti. Harraj, anlaşmanın geçtiğimiz yıl duyurulan ikili Suudi-Pakistan anlaşmasından ayrı olduğunu ve nihai metnin oluşabilmesi için üç ülkenin ortak rızasının şart olduğunu aktardı. “Pakistan–Suudi Arabistan–Türkiye üçlü anlaşması zaten hazırlık aşamasında olan bir süreç. Taslak anlaşma halihazırda bizim elimizde. Taslak metin Suudi Arabistan’da da bulunuyor. Türkiye’de de mevcut. Üç ülke de şu anda bu metin üzerinde değerlendirme yapıyor. Bu anlaşma yaklaşık 10 aydır gündemde” diye konuştu.

ÜÇ ÜLKENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Oluşabilecek savunma paktı, stratejik güçleri ile dikkat çeken üç büyük aktörü bir araya getirecek. Suudi Arabistan, petrol kaynakları ile zengin, G-20 üyesi ve İslam dünyasının iki kutsal şehrine ev sahipliği yapıyor. Pakistan, Müslüman ülkeler arasında nükleer silaha sahip olan tek ülke konumunda bulunuyor. Türkiye ise NATO’nun ikinci en büyük ordusunu barındırıyor ve Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi görüyor.

ANLAŞMA HENÜZ İMZALANMADI

İstanbul’daki bir basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. Fidan, bölgesel güvenlik ve iş birliğinin garanti altına alınabilmesi için bölge ülkeleri arasında güvenin artırılması gerektiğinin altını çizdi. “Tüm bölgesel ülkeler bir araya gelmeli ve güvenlik konularında bir iş birliği platformu oluşturmalı. Bu platform, istikrar ve geniş kapsamlı işbirliğinin önünü açabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.