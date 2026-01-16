Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Üçlü Savunma Anlaşmasına Yaklaşıyor

turkiye-pakistan-ve-suudi-arabistan-uclu-savunma-anlasmasina-yaklasiyor

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, bölgesel güvenliği güçlendirmeyi hedefleyen bir üçlü savunma anlaşması taslağında sona yaklaşıyor. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Raza Hayat Harraj, taslağın yaklaşık bir yıl önce hazırlanmaya başlandığını ve müzakerelerin üç ülke arasında devam ettiğini ifade etti. Harraj, anlaşmanın geçtiğimiz yıl duyurulan ikili Suudi-Pakistan anlaşmasından ayrı olduğunu ve nihai metnin oluşabilmesi için üç ülkenin ortak rızasının şart olduğunu aktardı. “Pakistan–Suudi Arabistan–Türkiye üçlü anlaşması zaten hazırlık aşamasında olan bir süreç. Taslak anlaşma halihazırda bizim elimizde. Taslak metin Suudi Arabistan’da da bulunuyor. Türkiye’de de mevcut. Üç ülke de şu anda bu metin üzerinde değerlendirme yapıyor. Bu anlaşma yaklaşık 10 aydır gündemde” diye konuştu.

ÜÇ ÜLKENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Oluşabilecek savunma paktı, stratejik güçleri ile dikkat çeken üç büyük aktörü bir araya getirecek. Suudi Arabistan, petrol kaynakları ile zengin, G-20 üyesi ve İslam dünyasının iki kutsal şehrine ev sahipliği yapıyor. Pakistan, Müslüman ülkeler arasında nükleer silaha sahip olan tek ülke konumunda bulunuyor. Türkiye ise NATO’nun ikinci en büyük ordusunu barındırıyor ve Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi görüyor.

ANLAŞMA HENÜZ İMZALANMADI

İstanbul’daki bir basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. Fidan, bölgesel güvenlik ve iş birliğinin garanti altına alınabilmesi için bölge ülkeleri arasında güvenin artırılması gerektiğinin altını çizdi. “Tüm bölgesel ülkeler bir araya gelmeli ve güvenlik konularında bir iş birliği platformu oluşturmalı. Bu platform, istikrar ve geniş kapsamlı işbirliğinin önünü açabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güngören’de Bıçakla Ölüm: 15 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

İstanbul Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençler arasındaki tartışmaların ölümle sonuçlanmasını gözler önüne serdi.
Gündem

Güngören’de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Atlas Çağlayan Hayatını Kaybetti

İstanbul Güngören'de bir kavga sonucunda 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, gençlerin arasındaki trajik bir anlaşmazlığı gözler önüne serdi.
Gündem

Karnelerde Atatürk Fotoğrafı İddialarına Bakan Tekin Yanıt Verdi

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı, Atatürk fotoğraflarının karnelerden kaldırıldığı iddialarına sert tepki gösterdi.
Gündem

Doğalgaz Desteği Sona Erecek Mi Beklentisi Artıyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da ocak ayında ortalama 200 metreküp doğal gaz tüketimi olduğunu ve aşanların destekten çıkarılacağını açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’ya Veda

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ve sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Süper Lig'de kariyerine devam edecek. Yeni takımları ise yakında açıklanacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.