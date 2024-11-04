“Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kerem Kazaz Şampiyonluk Kazandı”

KEREM KAZAZ’IN TARİHİ BAŞARISI

Kerem Kazaz, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda mücadele ederek Türkiye’nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu unvanını (18 yaşında) elde etti. 16 yaşında Letonya’da ilk rallisine çıkarak Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu unvanını kazanan Kazaz, bu yıl Şubat ayında 18 yaşına basar basmaz aldığı ehliyetiyle Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi’nde galip gelerek Türkiye’deki ilk genel klasman rallisinde birinci olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği bu başarı ile tarihe geçti.

AŞILMASI ZOR ÜNVANLAR

1 – 3 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. ve son ayağı olan 44. Orhan Yüce İstanbul Rallisi’nde, Hyundai i20N otomobili ile birinci olan Kazaz, şu unvanları elde etti: Türkiye’nin Gelmiş Geçmiş En Genç Ralli Şampiyonu, Türkiye Gençler Şampiyonu olarak ilk yıl şampiyonaya katılan pilot ve Türkiye’nin girdiği ilk yarışı kazanan en genç ralli pilotu. Copilotu Fransız Corentin Silvestre ile birlikte ulaşmış olduğu bu başarılar, Kerem’in ismine uzun yıllar boyunca kazandırdığı değerli unvanlar olarak yazıldı.

BABASININ İZİNDE BİR ŞAMPİYON

Türkiye Ralli tarihinin en başarılı pilotlarından biri olan babası Ercan Kazaz, 1999 Balkan, 1999, 2002 – 2006 ve 2007 Türkiye Ralli Şampiyonu unvanlarına sahip. Genç pilot Kerem Kazaz, babasının izinden giderken hedefi, Dünya Ralli Şampiyonası’nda podyuma çıkan ilk Türk pilotu olmak.

YENİ HEDEF: AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Henüz 18 yaşında olan Kerem Kazaz, ehliyet aldıktan sadece 20 gün sonra zorlu Sarıkamış Rallisi’ni birincilikle tamamladı. Eş zamanlı olarak Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Fiesta Rally3 Trophy ile yarıştığı ilk yıl ikincilik elde eden Kazaz, aynı kategoride Avrupa üçüncülüğünü de kazandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, Hyundai Motorsport Customer Team tarafından dünya çapında en büyük WRC takımlarından biri olarak, sezonun son 3 rallisine Hyundai i20 N Rally2 ile katılmak üzere takıma alınan en genç pilot oldu. 2025’e hazırlık olarak Kerem’in ilk yarışı, 15-16 Kasım’da İspanya Şampiyonası’nın son ayağı olan Rally Pozoblanco’da gerçekleşecek.