Türkiye, Sırbistan’ı 95-90 yendi

Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki son maçında, turnuvanın önde gelen takımlarından Sırbistan’ı 95-90 gibi dikkat çekici bir skorla mağlup etti. Alperen Şengün, karşılaşmada sergilediği performansla ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Milli basketbolcu, maçı 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle tamamlayarak takımına büyük katkı sağladı. Bu sonuçla A Milli Takım, grup aşamasını kayıpsız geçerek lider konumda tamamladı.

SON 16 TURUNDA İSVEÇ İLE KARŞILAŞIYORUZ

Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada bitiren İsveç ile mücadele edecek. Sırbistan ise grubunda 1. yenilgisini almış olup, ikinci sırada yer alarak son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE 95 – SIRBİSTAN 90

Karşılaşmanın hakemleri Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya) ve Yohan Rosso (Fransa) olarak görev yaptı. Türkiye’nin oyuncuları arasında Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8 ve Adem Bona 2 sayı kaydetti. Sırbistan’da ise Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10 ve Milutinov 5 sayı üretti.

1. Periyot sonucu 19-18, devre skoru 46-49 ve 3. periyot skoru 74-73 şeklinde tamamlandı.