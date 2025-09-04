Türkiye, Sırbistan’ı 95-90 yendi

TÜRKİYE’İN SIRBİSTAN’LA ZAFERİ

EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki 5. ve son maçında Türkiye, turnuvanın önemli favorilerinden biri olan Sırbistan’ı 95-90’lık skorla mağlup etti. Bu maçta Alperen Şengün, gösterdiği performansla dikkat çekti. Milli sporcu, karşılaşmayı 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist ile tamamlayarak takımının zaferine büyük katkı sağladı. Ayrıca, bu sonuçla A Milli Takım, gruptaki tüm maçlarını kazanarak lider konumda yer aldı.

SON 16 TURUNDA İSVEÇ’LE YÜZ YÜZE

Türkiye, turnuvanın son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile karşılaşacak. İlk yenilgisini alan Sırbistan, grup ikincisi olarak Finlandiya ile eşleşti. Türkiye’nin karşılaşmadaki skor dağılımı, Larkin’in 23, Cedi Osman’ın 16 ve Alperen Şengün’ün 28 sayısıyla dikkat çekiyor. Sırbistan cephesinde ise Jokic’in 22 sayısı öne çıkıyor.

MAÇA DAİR TEMEL İSTATİSTİKLER

Maçın hakemleri Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya) ve Yohan Rosso (Fransa) olarak belirlenmişti. İlk periyotta Türkiye, 19-18 ile öne geçerken, devre 46-49 Sırbistan’ın üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyotta ise maç oldukça çekişmeli geçti ve Türkiye 74-73 önde bitirdi. Sonuç olarak, mücadele Türkiye’nin zaferiyle sonuçlandı.