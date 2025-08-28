Türkiye, Suriye Hükümetinin Alacağı Tedbirlere Destek Verecektir

MSB AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında dikkat çekici bilgiler sundu. Son bir hafta içinde, barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu belirtildi. Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında, son bir haftada teröristlere ait birçok silah, mühimmat ve çeşitli malzeme tespit edilip kullanılamaz hale getirilmiştir” ifadesini kullandı.

TÜNEL İMHA FAALİYETLERİ

Suriye Harekât Alanlarında yürütülen “tünel imha” faaliyetleri hakkında bilgi veren Aktürk, “Münbiç bölgesinde imha edilen 8 kilometrelik tünel ile beraber, toplamda imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometreye çıkmıştır” dedi. Bu operasyonların, güvenlik açısından önemli bir yer teşkil ettiği vurgulandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Aktürk, İsrail’in bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden saldırılarına da değindi. Gazze’de insani felaketin arttığını ve Filistin halkının açlıkla mücadele ettiğini belirten Aktürk, “İsrail, hastanelerdeki masum sivilleri ve gazetecileri hedef almaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, İsrail’in komşu ülkeler üzerindeki saldırılarının da bölgenin güvenliğini zedelediğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN DESTEK TAAHHÜDÜ

Suriye’deki duruma ilişkin konuşan Bakanlık yetkilileri, Türkiye’nin Suriye hükümetinin alacağı tedbirlere destek vereceğini vurguladı. Türkiye’nin, Suriye’nin egemenliğini koruyan merkezi bir yönetim modeliyle istikrara ulaşacağına inandığını kaydetti ve “Suriye’nin talepleri doğrultusunda Türkiye gerekli katkıyı sağlayacaktır” dediler.

HARP OKULU MEZUNİYETİ HAKKINDA

MSÜ Harp Okullarından bu yıl mezun olacak Teğmenler için neden tek bir tören yapılacağına dair gelen soruları yanıtlayan Bakanlık, “Büyük Zafer’in 103’üncü yılı olması dolayısıyla ortak bir tören yapılacaktır” ifadesini kullandı. Ayrıca, öğrencilerin akşamları okuldan uzaklaştırılmadığı, günlük izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

HAZIRLIKLAR VE AİLELERİN KATILIMI

Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninin hazırlıklarının dikkatli bir şekilde sürdüğünü belirten yetkililer, ailelerin girişleri için özel düzenlemelerin yapıldığını aktardı. “Ailelerin cep telefonları alınmayacak” diyen Bakanlık, davetli akrabaların öğle sonrası mezunlarla bir araya geleceğini açıkladı.

HALİT YUKAY’IN NAAŞI

Bakanlık, Marmara Denizi’nde kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına yönelik çalışmalara başlandığını açıkladı. Duyuruda, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgedeki çalışmalara başladı” ifadesine yer verildi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenecek etkinliklere de vurgu yapan Aktürk, Ankara’da geçit töreni ve Deniz Kuvvetleri’nin halka açık liman ziyaretleri gibi çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti. Bu çerçevede, birçok şehirde gösteri uçuşları ve bando konserleri düzenleneceği bilgisi verildi. Bu kutlamaların, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü ve ulusal birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladığı aktarıldı.