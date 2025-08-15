Gündem

Türkiye, Suriye İlişkileri Toplantısı Düzenledi

turkiye-suriye-iliskileri-toplantisi-duzenledi

İKİLİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara’da Şam ile olan ikili ilişkilerin değerlendirilmesi için bir oturuma başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bugün Suriye meselesi hakkında kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenledi.

TOPLANTI DETAYLARI

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu toplantı, Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu’nun sekizinci kez yaptığı toplantı olarak öne çıkıyor. Toplantıda, Türkiye’nin Suriye ile olan ikili ilişkileri çerçevesinde yürütülen çalışmalar da detaylarıyla ele alınıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Davinson Sanchez’in Sözleşmesi 2029’a Uzatıldı

Galatasaray, Davinson Sanchez ile yapılan sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı; yeni anlaşma 1 yıl opsiyon içeriyor.
Manşet

Premier Lig Başlıyor: Liverpool, Bournemouth’u Ağırlıyor

Dünyanın en popüler futbol ligi Premier Lig, yeni sezonuna itibaren başlıyor. Açılış mücadelesinde geçen yılın şampiyonu Liverpool, sahada olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.