Türkiye Tarihi Bir Eşikle Karşılaşıyor

Türkiye, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde tarihi bir eşikte bulunuyor. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısının ardından, örgüt geçen hafta kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldı. AK Parti üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynakları, kararın kamuoyuna duyurulmasının planlandığını, ancak DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle açıklamanın ertelendiğini belirtti. Güvenlik kaynakları, örgütün bir-iki gün içinde kararlarını açıklayacağını ifade etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE PKK’NIN FESİH SÜRECİ

Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı süreçle hız kazanmıştı. Öcalan, DEM Parti heyetine gönderdiği mektupta, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” demişti. PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart’ta ateşkes ilan ederek Öcalan’ın çağrısına uyacağını açıkladı. Örgütün sözde yöneticisi Mustafa Karasu da, “Öcalan’ın ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini ve silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle sürece destek verdi.

AK PARTİ’NİN HAZIRLIKLARI VE YASAL ADIMLAR

AK Parti ve devlet birimleri, PKK’nın fesih kararına yönelik hukuki ve idari adımlar için bir program taslağı hazırladı. Güvenlik birimleri, bu hazırlıklar çerçevesinde Öcalan ile de görüşmeler yaptı. AK Parti kaynakları, “Kritik eşik, silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldı. Hukuki adımlarla ilgili hazır bir taslağımız var. Örgütten gelecek açıklamadan sonra biz de atacağımız adımları masaya yatıracağız” dedi. Hazırlıklar arasında hasta tutukluların durumu gibi düzenlemelerin 10. Yargı Paketi’nde yer alması ve İnfaz Yasası’nda değişiklikler yapılması hedefleniyor. Ancak bu adımların “PKK veya DEM Parti’nin taleplerine yanıt” olarak yorumlanmaması gerektiği vurgulanıyor.

ÖCALAN’IN İMRALI’DAKİ DURUMU

AK Parti kurmayları, Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir planlarının bulunmadığını net bir şekilde ifade etti. Öcalan’ın bizzat kendisinin de İmralı’dan çıkmak istemediği, dışarıda güvenlik sorunları yaşayabileceği düşüncesinde olduğu belirtildi. AK Parti kaynakları, “Öcalan, birçok istihbarat örgütüyle çalışmış biri. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” değerlendirmesini yaptı. Bunun yerine, Öcalan’ın cezaevi şartlarının iyileştirilmesi planlanıyor. İmralı’da kendisine bir görevli tahsis edilecek ve DEM Parti ile ailesiyle daha sık görüşmesine izin verilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE KAMUOYU SÜRECİ

AK Parti, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda sürecin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması için oldukça dikkatli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan toplantılarda, sürece dair açıklamaların yalnızca yetkili isimler tarafından yapılması kararlaştırıldı. AK Parti kurmayları, “Süreç çok hassas. Milletvekilleri, teşkilatlar veya parti yönetiminden yapılacak her açıklama tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde hareket edilecek. DEM Parti’den de aynı hassasiyeti bekliyoruz” dedi.

SİYASETTE YANKILAR

PKK’nın fesih kararı, siyasette geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta “Terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçilmiştir” ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli, Öcalan’ın çağrısını “baştan sona değerli ve önemli” olarak değerlendirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Çağrı boşta kalmamalı, hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılmalı” diyerek sürecin devamı için beklentilerini ifade etti. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini vurguladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise çağrıyı “kirli bir pazarlık” olarak eleştirdi.