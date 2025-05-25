TÜRKİYE, TARİHİ ŞEKİLLENDİREN BİR ÜLKE

İSTİHBARAT BAŞKANINDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye’nin 40 yıldır süren terör sorununa dikkat çekerek, bu sorunun sona erme aşamasına geldiğinin altını çizdi. “Terörsüz Türkiye” sürecinin, Türkiye için önemli bir kurtuluş hamlesi olduğunu ifade etti. İban Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen ve “Geliştiren Kültür ve İklim” temasını ele alan İbn Haldun Akademisi’nin kapanış dersinde, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi. Kalın, “Terörsüz Türkiye” sürecinde kaydedilen ilerlemeyi vurgulayarak, bu sürecin Türkiye’yi daha ileri bir noktaya taşıyacağını söyledi.

YERLİ VE MİLLİ OLMA VURGUSU

İbrahim Kalın, Türkiye’nin 40 yıllık terör sorununun sona ulaşmasının, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle adım adım gerçekleştiğini belirtti. Kalın, “Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor” dedi. Yerli ve milli olma vurgusunun Türkiye’nin ayakta durabilmesi için son yıllarda attığı en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti. Dış politikada etkin olmanın, Türkiye’nin bulunduğu konjonktürde ne kadar önemli olduğunu aktaran Kalın, uluslararası gelişmelere dikkat çekti.

GELECEK İÇİN PARLAK BİR GÖRÜŞ

MİT Başkanı, Türkiye’nin içe kapanmadan, dinamiklerini kaybetmeden gelişmesi halinde parlak bir geleceğe ulaşabileceğini dile getirdi. Bu değişimin, toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla gerçekleşeceğinin altını çizen Kalın, “Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var” dedi.