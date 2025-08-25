Türkiye, Terörsüz Hedefe Ulaşmak İçin Kararlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşmalar yaptı. Erdoğan, Ahlat’ın Türk milleti için taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlik içinde büyük başarılara imza attığını belirterek, “Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz” şeklinde konuştu. Erdoğan, Ahlat’taki törene katılmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

GÜVEN VE HUZUR MESAJLARI

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine dair önemli mesajlar vererek, “Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, terörsüz bir Türkiye hedefini hatırlatarak, “Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” dedi.

SELÇUKLU MEZARLIĞI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Bunun yanında, Erdoğan’ın Bahçeli’yi Bitlis Ahlat’ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda ziyaret edeceği öğrenildi.

KONAĞIN ÖZELLİKLERİ

Nisan 2023’te Bahçeli’nin talimatı ile inşasına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut’un üstlendiği konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi. Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı ile yapılan ve geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile inşa edilen Devlet Bey Konağı’nın yapım süreci 18 ay sürdü. Bahçeli’nin Emir Bayındır’ın soyundan gelmesi nedeniyle, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem’in defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri olan iki katlı bir yapı bulunuyor. Bu kümbetin alt kısmında büyük kabul salonu, üst kısmında ise sofalı oturumu olan baş odası yer alıyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları mevcut.