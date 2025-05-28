Türkiye Trafikte Dönüşüm Süreci Başladı

GÖREVDEKİ MÜCADELE VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, 4 Haziran 2023’te göreve geldiğinden bu yana bakanlık olarak her alanda büyük bir mücadelenin sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Türkiye’nin ikinci yüzyıla güvenle adım attığını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzyılın ‘Huzurun Yüzyılı’ olacağını ilan etti. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” diye konuştu.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE ÖZEL ÖNEM

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliği ve can kaybının azaltılması konusuna özellikle değindi. Türkiye’de trafik kazalarında yaşanan ölümlerinin Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kayıt altına alındığını belirten Yerlikaya, “Kaza yerinde hayatını kaybedenlerle birlikte, hastanede tedavi sürecinde ölen vatandaşlarımız da dahil ediliyor. Bu uygulama 2015’ten itibaren resmi olarak devreye alındı” dedi. 2002’nin sonlarında günde ortalama 24,85 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ifade eden Yerlikaya, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak daha katı tedbirler alacaklarını açıkladı.

Yerlikaya, yalnızca terörle mücadele ve uyuşturucu ile savaş değil, aynı zamanda günlük hayatı etkileyecek trafik, göç ve organize suçlarla da kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti. “Trafik konusunda sadece denetim değil, cezalarda da ciddi artışlar gündemde. Hem caydırıcılığı artıracağız hem de toplumda trafik kültürünü yaygınlaştıracağız” diye ekledi.

SUÇLA MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS

Bakan Yerlikaya, konuşmasında organize suç örgütleri, düzensiz göç ve mal ile can güvenliğini tehdit eden yapılarla mücadelede sıfır tolerans uygulandığını ifade etti. “Kırsalda, şehirde, sanal dünyada, her alanda mücadelemiz sürecek. Terörün kökü kazınana kadar operasyonlarımız devam edecek” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VE GÜVENLİK REFORMLARI

Yerlikaya’nın açıklamaları, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun iç güvenlik politikalarına nasıl yansıdığını da net bir şekilde belirtti. “Huzurun Yüzyılı” teması altında, özellikle trafik düzenlemeleri, göç yönetimi ve asayiş gibi alanlarda geniş kapsamlı reformların geleceğinin sinyali verildi.