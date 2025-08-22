“Türkiye, Ukrayna’nın Deniz Güvenliğini İstiyor.”

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ, TÜRKİYE’NİN ROLÜNÜ VURGULADI

Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri sağlamak için önemli bir yükümlülük üstlenmek istediğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Zelenski, Ukraine’ye verilecek güvenlik garantilerinin, NATO’nun bir üyesine yapılan saldırının diğer tüm üyelere yönelik saldırı olarak kabul edildiği 5. maddeye benzer olması gerektiğini ifade etti. Rutte ise, ilk aşamada ABD ve NATO’nun desteğiyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini, ardından güvenlik garantilerinin sağlanacağını dile getirdi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Son haftalarda, barış görüşmeleri çerçevesinde Donald Trump’ın başını çektiği temaslar başlamıştı. Alaska’da Rusya lideri Putin ile görüşen Trump, burada savaşın seyrine dair bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Beyaz Saray’da Zelenski ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, ardından Avrupalı liderlerle Kiev’in güvenlik durumunu ele aldı. Ancak Rusya, Avrupalı ülkelerin bölgeye asker göndermesi fikrine şiddetle karşı çıkıyor ve bu durumu bölgenin NATO’ya teslim olması olarak yorumluyor. Uluslararası medya ise bu durumu ‘Light-NATO’ olarak adlandırıyor. Avrupa’nın bu duruma sıcak bakmadığı gözlemleniyor; Brüksel, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

Reuters’ın haberine göre, Putin, Ukrayna’dan Donbas bölgesindeki işgal altındaki alanlardan feragat etmesini istedi. Bunun karşılığında Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı yerleri iade edebileceğini öne sürdü. Bu bağlamda, savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, diğer bölgeler Ukrayna’ya” şeklinde bir toprak değişimi önerisinin gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak Zelenski yönetimi, bu öneriye kesin bir şekilde karşı çıktı. Ukrayna Anayasası’na göre, toprak devri mümkün değil. Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek, toprak takası ihtimalini reddetti. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Zelenski’nin fedakarlık yapması gerektiğini hatırlatmıştı.