Türkiye ve ABD Arasında Yumurta Anlaşması

ABD’DE YUMURTA KRİZİ BÜYÜYOR

ABD’de kuş gribinden kaynaklanan yumurta krizi derinleşiyor. Ülkede düşük üretim sebebiyle yumurta fiyatları artış gösteriyor. Yüksek fiyatlarla başa çıkmak isteyen ABD, Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden yumurta ihracatını talep ediyor.

GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİTLERİ İLE BİRLEŞEN TALEP

ABD Tarım Bakanlığı’nın bu isteği, Başkan Donald Trump’ın Avrupa ve diğer ülkelerin gümrük vergilerine yönelik yeni tehditleriyle örtüşüyor. Trump, ayrıca Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’ı devretmemesi durumunda ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

YUMURTA ÜRETEN ÜLKELERE YAZILI TALEP

Reuters tarafından incelenen belgelerde, ABD Tarım Bakanlığı’nın Avrupa’daki temsilcisinin, şubat sonu itibarıyla yumurta üreten ülkelerle resmi yazışmalara başladığı ve ABD pazarına yumurta tedarik etme olasılıklarını sorguladığı görülüyor.

DANİMARKA’DAN OLUMSUZ CEVAP

Mart ayı başında Danimarka’ya gönderilen mektupta, belirli bir miktar yumurtanın ABD’ye gönderilmesi için tahminde bulunmaları istendi. Ancak, Danimarkalı yetkililer, Avrupa’da yumurta fazlası olmadığı, artan tüketim ve kuş gribi salgını sebebiyle dünyada bir arz açığı bulunduğunu bildirdi.

TÜRKİYE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye’deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, kuş gribi nedeniyle arz sıkıntısı yaşayan ABD için yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı konusunda anlaşma sağladıklarını ve şubat ayında başlayan sevkiyatların temmuza kadar devam edeceğini belirtti.