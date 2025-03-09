Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Amman’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra genelkurmay ve istihbarat başkanlarıyla yapılacak olan toplantıya katılmak için Amman’a ziyaret düzenledi. Bu ülkelerden gelen üst düzey heyetlerin katılımıyla toplantı Amman’da başladı.

BÖLGE ÜLKELERİYLE YAKIN İŞBİRLİĞİ

Akşam saatlerinde Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditlerine karşı bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük bir önem veriyor.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMİ

Ürdün’ün ev sahipliğinde yapılan toplantıda, güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele konularında işbirliği olanaklarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması planlanıyor.

GEÇMİŞ TOPLANTILAR

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, daha önce 15 Ocak’ta Suriyeli, 6 Ocak’ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara’da ve 14 Mart 2024’te Iraklı yetkililerle Bağdat’ta benzer formatta toplantılar gerçekleştirmişti. Bu toplantıların amacı, işbirliği konularının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak için bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde çaba sarf edilmesidir.