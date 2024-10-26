Türkiye, Yatırımcılar İçin Güvenli Liman

KÜRESEL YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN: TÜRKİYE

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Küresel tedarik zincirleri yeniden şekillenirken insanlar geniş bir coğrafyaya erişebilecekleri bir güvenli liman arıyor ve Türkiye onlara güvenli bir liman imkanı sunmuş oluyor” ifadesini kullandı. Globalturk Capital tarafından Küresel Özel Sermaye Birliği (GPCA) iş birliğiyle düzenlenen “6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluşması” etkinliğinde soruları yanıtlayan Dağlıoğlu, Türkiye’deki makroekonomik gelişmelerin dünya genelinden yatırımcılar için önem taşıdığını belirtti. Dağlıoğlu, “Bu konu, uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bir mesele. Yaklaşık 1,5 yıldır uygulanan ekonomik programın sonuçlarını gözlemliyoruz. Fiyat istikrarı öncelikli bir hedef. Ancak, dünyadaki olumsuz gelişmelere ve enflasyona rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor” dedi.

Dağlıoğlu, zayıf küresel talebe rağmen Türkiye’nin ihracat gücünü koruduğunu vurgulayarak, “Net ihracat ve ithalat verilerine bakıldığında cari açığın azaldığı bir dönemden geçiyoruz, bu da uluslararası yatırımcılar için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor” şeklinde konuştu. Son iki çeyrek büyüme rakamlarının net ihracatın pozitif olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Dağlıoğlu, bu durumun yatırımcılar tarafından sağlıklı bir büyüme olarak algılandığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN YATIRIM POTANSİYELİ

Dağlıoğlu, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda başarılı bir yıl geçirdiğini aktararak, “Geçen yıla paralel bir gelişme aslında. Uluslararası doğrudan yatırımlarda son 12 aylık veri 10,5 milyar dolar civarında” değerlendirmesinde bulundu. Yakın zamanda yapılan büyük ölçekli yatırımlara da değinen Dağlıoğlu, “BYD Türkiye’de elektrikli otomobil üretimini duyurdu, Nordex enerji alanında 1 milyar avroluk bir yatırım planını açıkladı” ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, savunma ve havacılık sektöründe artan yatırımların Türkiye’nin bu alandaki başarısını uluslararası yatırımcılara gösterdiğini söyledi. Teknoloji girişimciliğinin araştırma ve geliştirme projeleriyle birlikte dikkat çektiğini ifade eden Dağlıoğlu, Türkiye’nin bölgesel bir üretim merkezi olma yolunda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. “Türkiye’de AR-GE merkezi, inovasyon merkezi projelerinin arttığını gözlemliyoruz” diyerek, yatırımcıların bu alana ilgisinin yükseldiğini vurguladı.

Globalturk Capital Kurucu Ortağı Barış Öney, Türkiye’de özel sermaye fonlarında daralma yaşandığını ancak geçen yıla kıyasla bu yıl daha fazla yatırım aldıklarını dile getirdi. Öney, Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve enerji dönüşümüne yaptığı yatırımlarla birlikte teknoloji ve yapay zeka gibi alanların da ilgi gördüğünü açıkladı. “Türkiye’de sanayi daha güçlü. Biz Almanya ile Çin arasındaki hala en büyük sanayi üssüyüz” diyen Öney, ülkenin yatırımlar için çok sayıda fırsat barındırdığını sözlerine ekledi.

Öney, Türkiye’deki yatırım olaylarının fazlalığına dikkat çekerek, “20’den fazla etkinlik yapılıyor. Hepsi işle, yatırımla ilgili” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki bu dinamizmin sürdüğüne inandığını belirten Öney, “Türkiye’ye yatırım yapan bir kişi, dayanıklı şirket yöneticileri tarafından yönetilen bu şirketlere yatırım yapmayı isteyecektir” şeklinde konuştu.