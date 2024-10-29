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“Türkiye’ye Kaçak Olarak Getirilen Timsahlar”

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MISIR’DAN KAÇAK GETİRİLEN YABANİ HAYVANLAR

Mısır’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan Nil timsahları ve Nil varanları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Mısır’dan giriş yapan bir şüpheli, F.H. ismiyle tanımlandı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde yer alan hayvanlar bulundu. İncelemeler sonucu, Hatay’a götürülmek üzere yurda sokulmaya çalışılan belgeleri eksik olan 17 adet Nil timsahı tespit edildi. Bu hayvanların 12’si canlı, 5’i ise ölü olarak ele geçirildi. Ayrıca, 10 adet Nil varanı da bulundu; bunlar arasında 5’i canlı, 5’i ölü durumdaydı.

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